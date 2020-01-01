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В Украине от столбняка умерла 52-летняя женщина

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Пациентка обратилась в больницу на 8-й день после получения травмы.
Вакцинация - самая действенная защита от столбняка
Вакцинация - самая действенная защита от столбняка
Центр общественного здоровья / Facebook
В Полтавской области от столбняка умерла 52 летняя женщина. Она обратилась в больницу 1 января (на 8 день после получения травмы). Об этом пишет Центр общественного здоровья в Facebook.

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“У больной среди симптомов были спазмы лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было. Хирургическая обработка раны проведена в полном объеме“ - говорится в сообщении. 

За 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный
“Помните! Единственный способ защититься от столбняка - вакцинироваться. Иммунитет после заболевания быстро проходит и вероятность повторного заражения высока, поэтому вакцинация необходима, даже если вы болели“ - подчеркнули медики. 
 
Симптомы столбняка:
 
🔸судорожное сжатия челюстей
 
🔸мышечные спазмы - часто в желудке
 
🔸боль и напряжение во всем теле;
 
🔸проблемы с глотанием;
 
🔸 “выпучивание“ глаз;
 
🔸головная боль;
 
🔸лихорадка и чрезмерное потоотделение;
 
🔸 изменение артериального давления и учащенное сердцебиение;
 
🔸непроизвольное сокращение мускулатуры голосовых связок (ларингоспазм);
 
🔸затрудненное дыхание.
 
Столбняк может вызвать следующие осложнения: закупорку главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попавшим из других частей тела через кровообращение (эмболия легочной артерии), а также пневмонию.

Столбняк может привести к смерти

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“Симптомы могут появиться в течение 3-21 дня после заражения. В случае появления первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу. При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти чрезвычайно высока. Даже с медицинской помощью риск смерти от столбняка достаточно высок - от 10% до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и его общего состояния здоровья“ - подытожили врачи. 

Ранее Супрун рассказала, где можно заразиться столбняком и как уберечь себя. Опасная бактерия может попасть через порез или раны.

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Теги: Украина, столбняк, здоровье, смерть, вакцина
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