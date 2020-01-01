В Украине от столбняка умерла 52-летняя женщина
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“У больной среди симптомов были спазмы лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было. Хирургическая обработка раны проведена в полном объеме“ - говорится в сообщении.
За 11 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный
Столбняк может привести к смерти
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“Симптомы могут появиться в течение 3-21 дня после заражения. В случае появления первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу. При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти чрезвычайно высока. Даже с медицинской помощью риск смерти от столбняка достаточно высок - от 10% до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего человека и его общего состояния здоровья“ - подытожили врачи.
Ранее Супрун рассказала, где можно заразиться столбняком и как уберечь себя. Опасная бактерия может попасть через порез или раны.
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