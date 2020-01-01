5 лет теракту в Волновахе: Обвинительные акты уже в суде

В обстреле блокпоста и убийстве 12 гражданских обвиняют граждан Украины и России.

13 января исполнилось пять лет трагедии под Волновахой 112 канал

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13 января исполнилось пять лет трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации “ДНР“ погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан – пассажиров автобуса. В пятую годовщину теракта Офис Генерального прокурора сообщил о ходе его расследования.

По данным следствия, террористический акт совершили боевики так называемого “реактивного дивизиона “Ангелы ада“ пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса “ДНР“ под руководством “командира-куратора“ пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК “ДНР“, полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства.

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При процессуальном руководстве прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного рассмотрения. В то же время досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступления и привлечение их к ответственности.

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Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, расследует СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.

Напоминаем, СБУ и прокуратура начали допрашивать освобожденных из плена в ОРДЛО. Правоохранители собирают доказательную базу для украинских и международных судов.

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