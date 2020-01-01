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На Донбассе сгорела база известных волонтеров

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На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры".
На Донбассе сгорела база "Ангелов Тайры"
На Донбассе сгорела база "Ангелов Тайры"
Юлия Паевская/Facebook

В ночь на 14 января, на Донбассе, сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры". Об этом на своей странице в Facebook сообщила командир волонтеров Юлия Паевская.

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Сообщается, что на пожаре сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.



Напомним, на Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи.

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Теги: Ангелы Тайры, пожар, Донбасс, волонтеры, парамедики
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