На Донбассе сгорела база известных волонтеров

На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры".

В ночь на 14 января, на Донбассе, сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры". Об этом на своей странице в Facebook сообщила командир волонтеров Юлия Паевская.

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Сообщается, что на пожаре сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.



По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.





Напомним, на Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи.

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