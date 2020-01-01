На Донбассе сгорела база известных волонтеров
На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры".
В ночь на 14 января, на Донбассе, сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры". Об этом на своей странице в Facebook сообщила командир волонтеров Юлия Паевская.
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Сообщается, что на пожаре сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование. Один из волонтеров получил незначительные ожоги.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.
Напомним, на Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи.
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