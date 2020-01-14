“Виноват тот, кто не закрыл пространство над страной”: ТОП-цитаты главы МАУ

Президент МАУ откровенно ответил на вопросы касательно авиакатастрофы МАУ в Иране.

Президент МАУ Евгений Дыхне дал откровенное большое интервью изданию LB.ua после первой за 27 лет авиакатастрофы с участием самолетов компании.

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Читайте главные тезисы из интервью главы МАУ.

О том, как узнал о крушении МАУ в Иране

Рано утром, я уже почти не спал, услышал виброзвонок на телефоне. Было 5:45 утра или около того. Звонил мой коллега, руководитель Департамента IT авиакомпании, он также узнал от коллеги - тот находился в США, там был день и информация уже прошла в местных СМИ.

О регламенте в случае авиакатастроф

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Существует специальный (регламент, - ред.) - на случай авиакатастрофы - регламент, 27 лет пролежавший в авиакомпании незадействованным.

…Я понимал, что нужно собирать кризисный штаб. Позвонил и дал команду срочно будить всех руководителей, собирать их - кто не в отпусках - в офисе.

Предварительный сбор назначили на 8:30 утра. Ситуация была совершенно неожиданной для нас.

Коммуникация с властью

Сейчас трудно в точности воспроизвести события. Я начал напрямую контактировать с Алексеем Даниловым (глава СНБО) и Вадимом Пристайко (глава МИДа). Это были мои основные контакты. Потом они дали для коммуникации по различным вопросам юристов.

На определенном этапе на контакте появился Кирилл Тимошенко из Офиса президента. Появилось согласование совместных действий с Офисом президента.

… Мы много советовались, как все правильно делать, поднимали каждый свою информацию и обсуждали.

О фейках вокруг крушения

Информацию, которая появилась в СМИ первой - о крушении из-за неисправности двигателя, мы изначально определили как фейк. Это было очень сомнительно.

Мне было важно для себя определить, что у нас произошло. Убедиться, что вины компании в этом нет, и дальше применять все возможные и доступные мне средства для того, чтобы защищать лицо компании и флаг Украины.

Об экипаже “рейса смерти”

Наши летчики, пилоты этого рейса, имели чрезвычайно высокую квалификацию и беспроблемно могли посадить самолет даже на одном двигателе, это не представляло для них какой-либо сложности.

… Также появилась информация о том, что не было связи с бортом. Мы это тоже исключили, потому что он был виден на флайтрадарах, а если была спутниковая связь, соответственно, все виды связи должны были работать. Моделируя ситуацию, в которой находился борт, мы пришли к выводу: пилоты ни в чем не могли ошибиться. Ни в чем, даже если б были дилетантами. А тут – опытнейшие специалисты с 12 тысячами часов налета.

Также там был пилот-инструктор. Это человек, который не только сам летает, еще учит других пилотов, как вести себя в той или иной сложной ситуации. Наши пилоты неоднократно выполняли заходы и выходы из аэропорта Тегерана – МАУ летает туда шестой год.

О давлении со стороны власти

Нет (давления не было, - ред.). Все диалоги, которые у меня возникали с представителями власти, касались только организационных вопросов. Публичную позицию мы никогда не обсуждали. Даже вопросов о том, что кому мы говорим не было.

О реакции Коломойского и Майберга

Был звонок от Игоря Валерьевича с соболезнованиями. Все. С Ароном Сергеевичем (Майбергом, - ред.) я был на связи в режиме переписки. Его не было в Украине, мы не могли говорить голосом - у него были проблемы со связью. Я советовался с ним, как с председателем наблюдательного совета, по многим вопросам, особенно связанными с юридическими аспектами.

О работе власти

Думаю, они больше делали, нежели говорили… Власти организовывали комиссию; работали над тем, чтобы как можно скорее заняться на территории Ирана важными и нужными вопросами по определению причин данной катастрофы. Были открыты уголовные дела, начали работать следователи. Мы к ним подключились. Начали предоставлять информацию, которая точно должна была быть проверена - по неявившимся пассажирам, по версии террористического акта. Было очень много всего. Я не могу оценивать действия власти только с точки зрения их коммуникационной стратегии, я не в “зрительном зале” находился.

Об уголовном деле против МАУ

Они его переквалифицировали, насколько я знаю. Правда, документа я не видел… Переквалификация и передача этого дела в СБУ говорит о том, что мы, скорее всего, будем объектом, а не субъектом в данном вопросе.

О техническом состоянии Boing-737

У нас, к счастью, есть свой сертифицированный технический центр “Боинга”, который проводит технические обслуживания наших самолетов… Иногда самолет может стоять четверо суток, если проводятся глубинные ремонты с заменой агрегатов.

… Я подвожу вас к тому, что самолет - это архибезопасный вид транспорта. Если сравнивать техническое обслуживание самолета с техническим обслуживанием автомобиля, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. На самолете все агрегаты и технические узлы, которые имеют хоть какое-то отношение к безопасности, полету и влияют на безопасность, являются ресурсными. Что значит ресурсный? Значит, что, независимо от того летает самолет или стоит, если наступает отработанные часы или отведенное ему время, деталь меняется без оценки ее технического состояния. Априори. Это правило - это must во всей авиации, международные требования. Поэтому, независимо от того, самый ли это старый борт авиакомпании МАУ, которому 29 лет, или самый молодой, которому два года, - они одинаково безопасны. Все остальное - визуальные вопросы, вопросы комфорта пассажира, каких-то ноу-хау, которые есть на борту или нет.

О вероятности избежания крушения в случае запрета полетов

Государство, которое отвечает за свое воздушное пространство, должно обеспечить его безопасность. Если они играют в какие-то войнушки, они должны позаботиться о том, чтобы это никак не отразилось на гражданской авиации, независимо от того, чьи там самолеты летают.

… Авиакомпания не должна принимать подобные решения. Она выполнила все необходимые требования по соблюдению безопасности.

(Решение должна принять - ред.) Госавиаслужба того пространства, которое является потенциально опасным для полетов.

Об ответственности Ирана

Они могут ничего не говорить. Просто закрыть свое воздушное пространство по причине имеющихся подозрений, что что-то может помешать гражданской авиации безопасно летать. Это было их обязательство, которое они взяли на себя, подписывая международные соглашения, иначе туда бы никто не летал. Они обязаны были предусмотреть все риски. Тем более, что им-то они лучше всего должны быть известны.

О неизбежности ситуации

Как можно говорить… Можно было вылететь на полчаса раньше или позже, возможно, все было бы по-другому.

О задержке рейса

Борт задерживался по объективным причинам. Это нормальная, абсолютно штатная история. Было очень много багажа на рейсе, что не коррелировалось со взлетной массой самолета. Командир перед полетом принимает во внимание погодные условия, куда он летит, сколько ему нужно топлива. Он посчитал, что из-за лишнего багажа ему нужен запас топлива на две тонны больше. Он дал команду выгрузить лишний багаж, который долетел бы следующим рейсом.

Об отклонении от курса

Хочу сказать: на бытовом уровне, взяв просто флайтрадар, любой убедится, что мы всегда летали по этим маршрутам. Все авиакомпании летали по таким маршрутам, и никаких отклонений стандартного маршрута на данном рейсе тоже не было. Поэтому это какие-то инсинуации.

Об ошибке диспетчера

Нет (исключается, - ред.). Потому что тогда должно было быть изменение маршрута, а изменения маршрута не было. Это стандартный маршрут, который был согласован с диспетчером. Борт находился на связи с диспетчером, это подтвердили звуковые дорожки диспетчерского пункта.

О признании Ирана

(Признание Ираном вины в крушении самолета - ред.) - результат работы нашей следственной комиссии. Они просто вынуждены были признать этот факт, потому что вывод следственной комиссии по-другому он никак не мог быть интерпретирован. И чем скорее бы они это сделали, тем легче для них было бы вырабатывать свою публичную позицию.

О черных ящиках

У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, чёрные ящики, скорее всего, передадут Украине.

Хочу сказать по поводу черных ящиков – это один из элементов авиационной безопасности. И вроде бы, с одной стороны, нужно говорить о том, как она обеспечивается. Но с другой, не очень хочется, потому что есть такое явление, как терроризм. Это все равно, что обнародовать информацию об особенностях замка, который запирает вашу дверь. Такие вещи стараются сохранять от посторонних глаз. Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами.

Я никогда с этим не сталкивался и не могу сказать, сколько конкретно времени это занимает. Но точно знаю, что для этого нужны специальные лаборатории.

О том, был ли сигнал от пилотов во время атаки

Позвольте мне не комментировать эти вещи. Потому что я даже не хочу думать о том, что смерть людей на борту была не мгновенной. И тем более не хочу давать основание родственникам погибших так думать.

О виновных в ракетной атаке

Если вы хотите знать мое мнение - виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку это или система активировалась сама.

Власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только нашего борта, но и всего своего воздушного пространства, или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию - не обеспечили безопасность. Мы обеспечили, а они нет.

О возвращении тел погибших

По моей информации скоро. Все делается для того, чтобы тот борт МЧС, который находится сейчас там, вернулся с телами погибших.

О компенсациях семьям погибших

Правительство уже заявило о том, что предоставит 200 тысяч гривен семьям погибших. Владимир Зеленский, комментируя свой разговор с руководителем Ирана, заявил о том, что они тоже будут выплачивать компенсацию. Какой тут алгоритм?

То, что есть заявление, - это хорошо.

… Пока не будет установлен юридический факт катастрофы и происшествия, причины, пока не будет закрыто криминальное дело, не должны происходить никакие экономические действия. Это что касается вопроса страховок пассажиров, которые, естественно, были все застрахованы на борту.

… Мы задействованы в процессе работы с родственниками нашего экипажа. Также в процессе, связанным со страховыми выплатами, потому что мы в процедуре.

Компания МАУ выплачивать компенсации не будет, есть договор со страховой.

Мы приняли решение по отношению к семьям наших экипажей, определили первоначальную поддержку, но я не хочу об этом говорить.

О выводах

Глобально, оценивая эту ситуацию, мы поняли, что мы - очень хорошая компания. Что мы имеем сплоченный и квалифицированный персонал. Имеем хороших людей. Эмоциональных людей, которые любят компанию. Могу дать вам почитать, что пишут бортпроводники.

(Зачитывает из телефона. Голос начинает дрожать - ред.).

Они обращаются к вице-президенту по летной работе, я его хорошо знаю: “Наш родной Игорь Вячеславович, благодарю вас за каждое ваше слово и действие. За эти дни мы, бортпроводники, никогда не получали столько сообщений “где ты” и “прими соболезнования”. Сегодня наше сознание полностью перезагружено и мы с новой силой продолжаем наш путь. Мы стали строже, злее и требовательнее к безопасности. Мы стали терпеливее, нежнее и искреннее к пассажирам. Мы обновились, но не обозлились. Мы можем изменить прическу, цвет волос, походку, но мы никогда не изменим нашей МАУ, полет продолжается”.

Извините… я просто…

Евгений Дыхне lb.ua

Мы плохо спим, много работаем и очень много переживаем.

Об изменениях в работе кампании

Мы понимаем, что смысл лоукоста - это низкие затраты, то, чего тяжело добиться украинской компании. Мы работаем в условиях украинских реалий: переплачиваем за топливо, уплачиваем акцизы, НДС за что надо и не надо, не имеем достаточно конкурентных условий с иностранными компаниями, не имеем доступа к дешевым деньгам, а в данный момент вообще к кредитованию. По тем ставкам, по которым сегодня кредитуют в Украине, могут кредитоваться только сумасшедшие. В рентабельности авиационного бизнеса с 2% маржинальности, знаете, невозможно идти в кредитование под 20%.

О дальнейших полетах в Иран

На данный момент даже не рассматривается… Иран на данный момент для нас закрыт.

О хейтерах

Мы не объявляли войну хейтерам, мы системно занимаемся улучшением наших процедур и коммуникаций с пассажирами. Мы изучаем каждый кейс, типичные я лично рассматриваю с точки зрения возможности улучшения компании.

Большинство проблем лежит в плоскости недопонимания: пассажир не понял, что он купил; не имел права на какие-то услуги, которые он хотел бы получить; не понял, почему с него требуют деньги, он считает что это неправильно. То есть, при правильной коммуникации с пассажиром, при правильном позиционировании продукта, который продает компания, при хорошем клиентском опыте компании, который всегда нужно улучшать, я думаю, что мы этот вопрос закроем. Не будет такого, что нас будут хаять не обосновано.

Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

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