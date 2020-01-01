В центре Днепра заживо сгорел бездомный

Мужчина упал в костер и от полученных травм умер на месте.

В центре Днепра на площади Героев Майдана двое бездомных разожгли костер, чтобы согреться. Один из мужчин упал в огонь и загорелся. Об этом сообщают соцсети.

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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. “Друг“ пострадавшему не помог. Он просто наблюдал за происходящим.

Факт возгорания человека был снят очевидцами событиями на видео и выложен в сети интернет

В это же время полиция города Днепра по факту смерти мужчины открыла 2 уголовных производства. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 13 января в 17:00.

В действиях лиц, которые не оказали помощь пострадавшему в опасном для жизни состоянии, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч 3 ст 136 Уголовного кодекса Украины - говорится в сообщении полиции

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“По факту смерти человека открыто уголовное производство по ч 1 ст.115 (несчастный случай). Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего“ - подытожили правоохранители.

Внимание: Видео не предназначено для просмотра лицам, младше 18 лет

Ранее в Киеве бездомный решил согреться и чуть не сжег парковку. Местные жители вызвали пожарных. Также на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

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