Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Участнику секс-скандала Яременко нашли замену

Комментариев: 1
На пост главы комитета Рады вместо Богдана Яременко предлагают кандидатуру депутата Александра Мережко.

Фракция Слуга народа определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко. Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

Читай также: Яременко объяснил, почему Зеленский "молчит" об катастрофе в Иране

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия.

Читай также: Слуга народа призвал поддержать США в конфликте с Ираном

Отметим, Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ. А Андрей Костин - адвокат, заместитель главы комитета Рады по правовой политике.

Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: секс-скандалы, Рада, Верховная Рада, комитеты ВР, Слуга народа, Давид Арахамия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lyonya-Space    14.01.2020, 13:10
Оценка:  +18
Lyonya-Space
Заменят на жеребца помоложе?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь