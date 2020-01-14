Участнику секс-скандала Яременко нашли замену
Фракция Слуга народа определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко. Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.
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"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия.
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Отметим, Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ. А Андрей Костин - адвокат, заместитель главы комитета Рады по правовой политике.