Дело Шеремета: МВД пыталось дискредитировать Яну Дугарь – адвокат

Саперная сумка, которой Яну попрекали на известном брифинге, не принадлежит ей, и в МВД это прекрасно знали.

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Виталий Коломиец – адвокат медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – заявил, что полиция с самого начала знала, кому принадлежит найденная у его подзащитной саперная сумка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коломиец опубликовал видео, на котором украинский военный по имени Андрей, проживающий в том же блоке общежития, где и Яна Дугарь, показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске.

Руслан Рябошапка, вот та самая сумка сапера, которой пугало МВД на печально известном брифинге по делу Шеремета. Штука в том, что в МВД в курсе, что это за сумка, что в ней и кому она принадлежит. Теперь и Вы в курсе, - написал он, обращаясь к генпрокурору.

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Факт того, что изъятая сумка не принадлежала Дугарь был известен полиции, поскольку при обыске они изъяли сертификат сапера, того самого владельца сумки, соседа Яны по общежитию, утверждают защитники.

По мнению адвоката, руководство МВД сознательно использовало саперную сумку для дискредитации Яны Дугарь:

То есть полиция на брифинге намеренно изображала Яну как человека, который вне рабочих обязанностей занимается зачем-то минно-взрывной делом, намекая что для участия в преступлениях, - сообщает Фейсбук-страница адвокатской фирмы Виталия Коломийца.

По словам адвоката, истинный владелец саперной сумки - сапер Андрей из 25-й бригады:

Напомним, по делу Шеремета допросили известного певца. Александр Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

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