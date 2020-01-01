"Коллеги обнимают": В Раду явился нардеп-насильник Иванисов

Иванисов вернулся в парламент после каникул.

Сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины проводит первое после новогодних каникул заседание парламента.

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В сессионном зале был замечен скандальный депутат Роман Иванисов, который в 90-х был осужден за изнасилование девушки и помилован указом президента Кучмы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

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К слову, после скандала с судимостью за изнасилование Иванисова с позором исключили из “Слуги народа”. Зеленский пообещал отобрать у нардепа мандат. Однако сегодня он свободно шагает по зданию парламента и обнимается с коллегами.

Для тех кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте. Коллеги обнимают депутата, - написал Доброносов и опубликовал несколько фотографий.

Напомним, насильник Иванисов исключен из "Слуги народа". Об его исключении заявил глава парламента на утреннем заседании.

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