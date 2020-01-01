В Украине на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев

Фото и видео журналистам передал машинист поезда.

В понедельник, 13 января, в 13:52 на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев. Пострадавших нет. Поезд прибыл в столицу с опозданием в 6 часов. Об этом сообщает PavlovskyNews в Телеграм.

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“Случилось это в Черниговской области между селами Халимоново и Бахмачем. В результате “голову“ поезда пришлось менять, а пассажиры прибыли на конечную станцию с опозданием“ - говорится в сообщении.

В это же время на официальном сайте Укрзализныци сообщается, что будет создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.

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“После обнаружения возгорания локомотив был отцеплен, а вагоны отведены на безопасное расстояние. На место происшествия был вызван пожарный поезд“ - подчеркнули в УЗ.

В Украине загорелся пассажирский поезд Шостка Киев 0:00 / 02:28

Ранее сообщалось о том, что в Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие.

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