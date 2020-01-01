Контрабандисты пытались вывезти запчасти военных самолетов из Украины

Правоохранители задержали двух мужчин в аэропорту Харькова.

Контрразведка Cлужбы безопасности Украины остановила попытку контрабанды комплектующих к военным самолётам. Об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Правоохранители задержали двух мужчин в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков". Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, которые являются товарами двойного назначения.



Сотрудники СБУ установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивного учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос». Самолет состоит на вооружении более чем 30-ти стран мира. Контрабандисты пытались вывести комплектующие за границу, скрыв детали от таможенного контроля.



Напомним, хакеры ГРУ искали переписки главы СБУ на сайте "Квартала 95".

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