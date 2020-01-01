Суд над экс-беркутовцами продолжился: Обвиняемые не явились

Перед Новым годом их освободили под личное обязательство и передали в ОРДЛО.

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Святошинский районный суд города Киева начал первое после состоявшегося 29 декабря обмена удерживаемых лиц судебное заседание в уголовном деле против бывших бойцов спецподразделения “Беркут“, подозреваемых в массовом убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года, пишет УНН.

На вопрос судьи относительно явки участников процесса секретарь судебного заседания заявил о присутствии ряда прокуроров, адвокатов и потерпевших.

Обвиняемые не явились, - отметил секретарь судебного заседания.

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В ответ на это судья заявил, что суд констатирует неявку 5 обвиняемых. Он отметил, что из сообщений СМИ суду стало известно о постановлении Киевского апелляционного суда от 28 декабря 2019 года, которым была изменена мера пресечения всем пятерым подозреваемым. Вместо содержания под стражей и домашнего ареста они были освобождены под личное обязательство, после чего обвиняемые 29 декабря 2019 года были доставлены под контролем государства на линию разграничения для обмена удерживаемых лиц.

Суд подчеркивает по этому поводу ... что это суду известно исключительно из СМИ. Суд констатирует, что никакой официальной информации по этому поводу как перед, во время, так и после, так и по состоянию на сегодня, Святошинский районный суд, по крайней мере до захода в данное помещение, не получал, - сообщил судья.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупационными властями ОРДЛО. В числе прочих на Донбасс отправились и экс-беркутовцы, которых накануне суд отпустил их из-под стражи. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

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