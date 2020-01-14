Разумков зовет Гончарука на ковер из-за миллионных премий в Кабмине

Спикер Рады не понимает, почему Кабмин начислил миллионные премии своим министрам.

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с удовольствием бы заслушать министров и главу Кабмина Алексея Гончарука касательно информации о миллионных премиях в правительстве.

С соответствующим заявлением Разумков на сегодняшнем заседании Рады.

Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам, - сказал Разумков.

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Он также попросил передать его предложение главе Кабинета министров. Народные депутаты предложение Разумкова поддержали.

Несколько часов назад “слуга народа” Бужанский сообщил, что парламент заслушает аргументы Кабмина о миллионных премиях уже завтра.

На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете, - написал он на Facebook.

Напомним, министр экономики получил премию в размере 380% от оклада. В ноябре Милованов заработал 64,3 тыс гривен.

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