Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков зовет Гончарука на ковер из-за миллионных премий в Кабмине

Комментариев: 3
Спикер Рады не понимает, почему Кабмин начислил миллионные премии своим министрам.
Разумков зовет Гончарука на ковер из-за миллионных премий в Кабмине

Смотри также: Молодые учителя получат по 21 тыс грн надбавки - министр Новосад

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с удовольствием бы заслушать министров и главу Кабмина Алексея Гончарука касательно информации о миллионных премиях в правительстве.

С соответствующим заявлением Разумков на сегодняшнем заседании Рады.

Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам, - сказал Разумков.

Читай также: Найем в Укроборонпроме получил зарплату в семь раз больше оклада

Он также попросил передать его предложение главе Кабинета министров. Народные депутаты предложение Разумкова поддержали.

Несколько часов назад “слуга народа” Бужанский сообщил, что парламент заслушает аргументы Кабмина о миллионных премиях уже завтра. 

На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете, - написал он на Facebook.

Напомним, министр экономики получил премию в размере 380% от оклада. В ноябре Милованов заработал 64,3 тыс гривен.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Разумков, премии, министры, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    14.01.2020, 14:54
Оценка:  +20
colavova
шо то петя при зе стал воровать больше)))
Woodbrother    14.01.2020, 14:21
Оценка:  +18
Woodbrother
Министры клоуна ЗЕ гребут миллионные премии. Вот это они завершили эпоху бедности и брехни, с размахм завершили,
Путин-Xyйло    14.01.2020, 14:36
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Не стесняясь!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь