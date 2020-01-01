Глава комитета Гетманцев начал заседание из посевания
Оказалось, что глава Комитета знает украинские традиции.
Во вторник, 14 января, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев начал заседания из посевания. Об этом в Facebook сообщил Ян Доброносов.
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“С самого утра заседает налоговый комитет. Который начался с того, что председатель Даниил Гетманцев засевает.“, - написал фотограф и прикрепил снимки.
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