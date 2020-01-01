Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава комитета Гетманцев начал заседание из посевания

Комментариев: 0
Оказалось, что глава Комитета знает украинские традиции.
Глава комитета Гетманцев начал заседание из посевания
Глава комитета Гетманцев начал заседание из посевания
Ян Доброносов / Facebook

Во вторник, 14 января, глава  Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев начал заседания из посевания. Об этом в Facebook сообщил Ян Доброносов. 

Читай также: “Коллеги обнимают“: В Раду явился нардеп-насильник Иванисов

“С самого утра заседает налоговый комитет. Который начался с того, что председатель Даниил Гетманцев засевает.“, - написал фотограф и прикрепил снимки. 

Ранее сообщалось о том, что Тимошенко восхитила сменой имиджа

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Данил Гетманцев, посевание, заседание комитета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь