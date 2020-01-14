Под ОП митинговали в поддержку подозреваемых в деле Шеремета

Активисты намерены передать обращение Зеленскому.

Под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле Шеремета Censor.net

14 января под стенами Офиса Президента проходит акция “Я не верю“. Активисты вышли в поддержку подозреваемых в деле убийства Шеремета музыканта Андрея “Рифмастера“ Антоненко, медика Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает издание Цензор.

Читай также: По делу Шеремета допросили известного певца

На акции присутствуют несколько десятков человек.



Активисты намерены привлечь внимание президента к обстоятельствам дела, которые, могут свидетельствовать о непричастности подозреваемых. Они намерены передать президенту Зеленскому обращение в поддержку подозреваемых.

Напомним, по делу Шеремета допросили известного певца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.