Под ОП митинговали в поддержку подозреваемых в деле Шеремета
Активисты намерены передать обращение Зеленскому.
14 января под стенами Офиса Президента проходит акция “Я не верю“. Активисты вышли в поддержку подозреваемых в деле убийства Шеремета музыканта Андрея “Рифмастера“ Антоненко, медика Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает издание Цензор.
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На акции присутствуют несколько десятков человек.
Активисты намерены привлечь внимание президента к обстоятельствам дела, которые, могут свидетельствовать о непричастности подозреваемых. Они намерены передать президенту Зеленскому обращение в поддержку подозреваемых.
Напомним, по делу Шеремета допросили известного певца.
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