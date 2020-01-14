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Под ОП митинговали в поддержку подозреваемых в деле Шеремета

Комментариев: 3
Активисты намерены передать обращение Зеленскому.
Под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле Шеремета
Под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле Шеремета
Censor.net

14 января под стенами Офиса Президента проходит акция “Я не верю“. Активисты вышли в поддержку подозреваемых в деле убийства Шеремета музыканта Андрея “Рифмастера“ Антоненко, медика Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает издание Цензор. 

Читай также: По делу Шеремета допросили известного певца

На акции присутствуют несколько десятков человек. 

Активисты намерены привлечь внимание президента к обстоятельствам дела, которые, могут свидетельствовать о непричастности подозреваемых. Они намерены передать президенту Зеленскому обращение в поддержку подозреваемых.

Напомним, по делу Шеремета допросили известного певца.

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Теги: Шеремет, убийство, Антоненко, Дугарь, Кузьменко, Рифмастер
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Комментариев (3)
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kapablankas    14.01.2020, 15:01
Оценка:  -18
kapablankas
сечоводи
kapablankas    14.01.2020, 14:56
Оценка:  -19
kapablankas
де ж Самбул Корчинські з Регорами і Стерненками
kapablankas    14.01.2020, 14:58
Оценка:  -19
kapablankas
мало

ще 20 мінусів від адміна
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