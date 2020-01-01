Новинский и Шпенов: названы первые кнопкодавы 2020 года

Депутаты в первый пленарный день после каникул успели накнопкодавить.

Во время регистрации народных избранников на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году сегодня, 14 января, внефракционные нардепы Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавилы.

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Об этом сообщает ЧЕСНО.

Журналисты зафиксировали, как нардеп Вадим Новинский регистрирует себя, а также нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Надо сказать, что Магомедов в сессионном зале был. Впоследствии он подошел к своему рабочему месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на его пульте уже нажали.

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Кроме того, процедуру индивидуального голосования нарушил нардеп Дмитрий Шпенов он зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Напомним, нардепам-кнопкодавам теперь грозит уголовная ответственность. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство.

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