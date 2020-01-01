Под Киевом нашли мертвыми отца и двух детей

Семья погибла от отравления угарным газом.

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В Киевской области от угарного газа погибли двое детей и отец. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

14 января в 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина - отец 1993 г.р. и двое детей 2015 и 2016 г.р., - говорится в сообщении.

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Пресс-служба спасателей отмечает, что на место происшествия подразделения ГСЧС не привлекались. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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