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Под Киевом нашли мертвыми отца и двух детей

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Семья погибла от отравления угарным газом.
Пожарных о смерти людей уведомили медики
Пожарных о смерти людей уведомили медики
depositphotos.com

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В Киевской области от угарного газа погибли двое детей и отец. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

14 января в 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина - отец 1993 г.р. и двое детей 2015 и 2016 г.р., - говорится в сообщении.

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Пресс-служба спасателей отмечает, что на место происшествия подразделения ГСЧС не привлекались. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Напомним, на Закарпатье зажженная свеча убила младенца. Полиция расследует случай злостного невыполнения родительских обязанностей.

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Теги: пожар, смерть, ребенок, Киевская область, ГСЧС
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