Под Одессой BMW протаранил "скорую": водитель погиб, врач - в реанимации

Сам виновник ДТП с места событий скрылся.

В Саратском районе Одесской области вчера, 13 января, водитель "BMW" выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущество служебному автомобилю “скорой помощи”.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Владелец BMW протаранил автомобиль "скорой", а после этого бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 65-летний водитель "скорой" и 52-летняя врач получили серьезные травмы. Их экстренно госпитализировали. В больнице от полученных травм скончался водитель “скорой”, а женщина сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что виновником ДТП оказался 20-летний местный житель. Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Парню грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

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