Витренко: Многомиллионную премию еще никто не получил

Юрий Витренко объяснил свою многомиллионную премию и добавил, что её еще никто не получил.

Премию в 1% для топ-менеджеров от полученного “Нафтогаз Украины“ выигрыша в арбитраже с российским “Газпром“ на сумму почти 3 млрд долларов еще никто не получил. Об этом написал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко у себя в Facebook.

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“Группа сотрудников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше). Закончились выходные и уже в медиа и соцсетях активно обсуждают премию топ-менеджеров Нафтогаза, которую никто еще, видимо, не получил“, - написал Витренко.

Витренко отметил, что не является чиновником, так как чиновник - это государственный служащий, а он работает по контракту в акционерном обществе Нафтогаз.

Также исполнительный директор пояснил, что сам не назначает себе премию.

Это может делать только правление Нафтогаза - согласно решению наблюдательного совета Нафтогаза. Моей фамилии вы не найдете среди членов правления Нафтогаза. Ведь я не есть, и никогда не был, членом правления Нафтогаза, - добавил Витренко.

Также Витренко заметил, что “не просил и не лоббировал размер премии“, а “получил, какую определили“.

В моем конкретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий, - написал он.

Витренко добавил, что премии не предназначались вперед, а были назначены за результат.

Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года 2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании, - отметил он

Напомним, ранее топ-менеджерам “Нафтогаза“ выдадут 700 млн грн премии.

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