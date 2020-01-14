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С 1 февраля в Украине заработают доступные кредиты - Гончарук

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Бизнес получит возможность "кредитоваться" под 5-9% годовых.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Кабмин

Правительство Украины выделит 2 млрд грн для реализации доступного кредитования малому и среднему бизнесу. Программа стартует 1 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграм. 

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“Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом - 261 голос “ЗА“! Это - деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе Президента и Правительства“ - написал премьер. 

Но главное - программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, а не искать лучшей доли за рубежом - подчеркнул Гончарук

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“Программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке (от 5 до 9%) на открытие собственного дела, а также создать 90 тысяч легальных рабочих мест“ - подытожил премьер.

Ранее Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году.

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Теги: доступные кредиты, кредиты бизнесу, Украина, Гончарук
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    14.01.2020, 16:09
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
"Правительство" анонсов и обещаний!
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