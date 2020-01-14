“Душа ушла”: Тищенко прокомментировал закрытие своего ресторана в Киеве

Нардеп ответил, почему закрылся его ресторан.

Читай также: "Предложила за себя доплатить": Жена Николая Тищенко вспомнила о первом свидании

В центре Киева закрылся ресторан “Три вилки”, владельцем которого был народный депутат Украины, известный ресторатор Николай Тищенко.

Сам Тищенко довольно кратко и лаконично прокомментировал Стране закрытие популярного ресторана в центре Киева.

Душа ушла, - сказал Тищенко в комментарии журналисту.

Он также добавил, что больше не занимается ресторанным бизнесом, поскольку стал народным депутатом.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что в центре Киева закрылся ресторан нардепа Тищенко. Ресторан “Три вилки” прекратил существование по неизвестным причинам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.