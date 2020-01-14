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“Душа ушла”: Тищенко прокомментировал закрытие своего ресторана в Киеве

Комментариев: 4
Нардеп ответил, почему закрылся его ресторан.
Николай Тищенко
Николай Тищенко
Страна

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В центре Киева закрылся ресторан “Три вилки”, владельцем которого был народный депутат Украины, известный ресторатор Николай Тищенко.

Сам Тищенко довольно кратко и лаконично прокомментировал Стране закрытие популярного ресторана в центре Киева.

Душа ушла, - сказал Тищенко в комментарии журналисту.

Он также добавил, что больше не занимается ресторанным бизнесом, поскольку стал народным депутатом.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что в центре Киева закрылся ресторан нардепа Тищенко. Ресторан “Три вилки” прекратил существование по неизвестным причинам.

 

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Теги: Тищенко, ресторан, бизнес
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Комментариев (4)
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Кайдаш    14.01.2020, 15:42
Оценка:  +18
Кайдаш
"На Богасяновской закрылася пивная,
Не собиралась больше там компания блатная..." (с)
bimba08    14.01.2020, 15:38
Оценка:  +18
bimba08
Ну это он зря. Повторно уже не выберут.
Путин-Xyйло    14.01.2020, 16:13
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Он себе и депутатом "наколядует"! На всю жизнь хватит!
горчичник    14.01.2020, 15:32
Оценка:  +4
горчичник
бабло без труда пришло))
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