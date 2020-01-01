В больнице оказались водитель частного авто и трое полицейских из патрульной машины.

Пьяный коп на личном авто и "патрулька": жесткое ДТП под Херсоном

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Пьяный коп на личном авто и "патрулька": жесткое ДТП под Херсоном

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Автомобиль полиции попал в жесткое ДТП на Херсонщине. Инцидент произошел в Геническом районе неподалеку от поселка Новоалексеевка, сообщает Фейсбук-сообщество “Херсон-Оперативный“.

Подробности инцидента приводит dtp.kiev.ua.

Очень нетрезвый водитель #Митсубиши на скорости 130 км час, выполняя обгон в то туман, врезался в полицейский #Шкода #Рапид. Чудом обошлось без трупов... Стрелка застыла на 130 км/ч, статья тоже 130 (административного кодекса – ред.), - пишет ресурс.

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Позднее появилась официальная информация об инциденте и от местных правоохранителей. Как рассказали в пресс-центре херсонской полиции, ДТП произошло около 9:45 утра во вторник, 14 января.

Предварительно установлено, что действующий работник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, на собственном автомобиле “Mitsubishi“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автомобилем “Skoda Rapid“, в котором находились трое сотрудников патрульной полиции АР Крым, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель “Mitsubishi“ и трое патрульных полицейских из “Skoda Rapid“ получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами“ Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз.

О том, находился ли водитель японской машины в состоянии алкогольного опьянения, полиция Херсонской области не сообщает.

Напомним, под Одессой BMW протаранил “скорую“: водитель погиб, врач - в реанимации. Сам виновник ДТП с места событий скрылся.

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