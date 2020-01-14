В МАУ объяснили, почему в Одессу лететь дороже, чем в Вену

По словам президента МАУ, внутренние перелеты всегда были дорогими.

Глава МАУ Евгений Дыхне пояснил разницу в стоимости полетов в Одессу и Вену. По его словам, наибольшие расходы компания несет на взлете, посадке и аэропортовых сборах. Также значение имеет спрос на рынке. Об этом он сообщил в интервью Lb.ua.

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“Внутренние перелеты – сами по себе не дешевые с учетом НДС на топливо и все остальное по цепочке. Помимо того, это маршруты на короткие расстояния, а самое дорогое в перелете – это взлет и посадка, аэропортовые сборы. Поэтому полет в Вену может быть равен полету в Одессу. Это всего лишь бизнес. Не больше“, - рассказал он.

Также Евгений Дыхне рассказал, как рынок и спрос влияют на формирование цены для конечного потребителя.

Это технологическая система, ревеню-менеджмент, которая оценивает спрос на рынке, интенсивность покупок, и в зависимости от этой интенсивности предлагается цена. Она нацелена на то, чтобы продать подороже - подчеркнул он

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Для того, чтобы сэкономить на стоимость перелета билеты необходимо покупать заранее. По мнению Дыхне, в такой период “интенсивность всегда ниже, поэтому и стоимость, соответственно, ниже“.

Прецеденты с компаниями, которые по 500 гривен летали из Киева в Одессу, долго не продлились. В этом нет бизнеса. Когда компания продает так дешево билеты – это маркетинговая история - подытожил он

Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

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