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Одесские полицейские задержали полуголого "охотника за привидениями"

Комментариев: 1
Вооруженный ножницами мужчина утверждал, что он "охотится за привидениями".
В Одессе полицейские задержали неадекватного мужчину
В Одессе полицейские задержали неадекватного мужчину
Пресс-служба полиции

14 января, в Одессе, сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину с ножницами, который бегал по улице и приставал к прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. 

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Неадекватный мужчина пытался навредить себе ножницами. Прибывшие на вызов полицейские попытались поговорить с ним, но мужчина атаковал копов. Его задержали и одели в наручники. 

По словам очевидцев, во время задержания мужчина просил его отпустить и назвался “охотником за привидениями“.

На место прибыла бригада скорой помощи, которая доставила “охотника за призраками“ в психиатрическую больницу.



Напомним, под Одессой BMW протаранил “скорую“: водитель погиб, врач - в реанимации.

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Теги: Одесса, охотник за привидениями, задержание
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Комментариев (1)
Кайдаш    14.01.2020, 16:17
Оценка:  +19
Кайдаш
Белка пришла после двух недель "трезвости"
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