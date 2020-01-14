Одесские полицейские задержали полуголого "охотника за привидениями"

Вооруженный ножницами мужчина утверждал, что он "охотится за привидениями".

14 января, в Одессе, сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину с ножницами, который бегал по улице и приставал к прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Неадекватный мужчина пытался навредить себе ножницами. Прибывшие на вызов полицейские попытались поговорить с ним, но мужчина атаковал копов. Его задержали и одели в наручники.



По словам очевидцев, во время задержания мужчина просил его отпустить и назвался “охотником за привидениями“.



На место прибыла бригада скорой помощи, которая доставила “охотника за призраками“ в психиатрическую больницу.





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