Нардеп Давыденко засветил в Раде часы Rolex за 12 тыс долларов

За эту цену в Украине можно купить приличное авто.

Внефракционный нардеп Валерий Давыденко, который не так давно вошел в депутатскую группу "Доверие", засветился в парламенте на первом пленарном заседании после каникул с часами стоимостью свыше 12 тысяч долларов.

Читай также: Одесский депутат “засветился” в футболке “Газпрома”

Об этом сообщает издание Апостроф.

Корреспондент издания запечатлел корреспондент издания. Сообщается, что Валерий Давыденко пришел в часах Rolex. Предварительно известно, что часы в розничной продаже стоят 12 050 долларов. К слову, в Украине за такие деньги вполне реально купить подержаный автомобиль.

Читай также: Нардеп пришла в Раду в наряде от Карла Лагерфельда

Валерий Давыденко - черниговский бизнесмен и бывший нардеп от БПП. В 2013-2014 годах Давыденко занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Януковича.

Напомним, нардеп от СН в полупрозрачном платье “засветила” новый iPhone. В центре внимания оказалась Ирина Аллахвердиева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.