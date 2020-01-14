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Нардеп Давыденко засветил в Раде часы Rolex за 12 тыс долларов

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За эту цену в Украине можно купить приличное авто.
Нардеп Давыденко
Нардеп Давыденко
Апостроф

Внефракционный нардеп Валерий Давыденко, который не так давно вошел в депутатскую группу "Доверие", засветился в парламенте на первом пленарном заседании после каникул с часами стоимостью свыше 12 тысяч долларов.

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Об этом сообщает издание Апостроф.

Корреспондент издания запечатлел корреспондент издания. Сообщается, что Валерий Давыденко пришел в часах Rolex. Предварительно известно, что часы в розничной продаже стоят 12 050 долларов. К слову, в Украине за такие деньги вполне реально купить подержаный автомобиль.

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Валерий Давыденко - черниговский бизнесмен и бывший нардеп от БПП. В 2013-2014 годах Давыденко занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Януковича.

Напомним, нардеп от СН в полупрозрачном платье “засветила” новый iPhone. В центре внимания оказалась Ирина Аллахвердиева.

 

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Теги: нардеп, часы, Rolex, Давыденко
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