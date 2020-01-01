Рейдеры скандального Микитася снова пытаются восстановить контроль над «Киевметростроем»

Министерство юстиции Украины во главе с Денисом Малюськой уже отбило рейдерскую атаку скандального экс-главы «Укрбуда» Максима Микитася на ПАО «Киевметрострой». Однако это не мешает рейдерам снова и снова пытаться взять предприятие под контроль с помощью «теневых нотариусов», сообщает Обозреватель.

Напомним, 17 декабря глава набсовета «Киевметростроя» Олег Токарев, экс-гендиректор компании Владимир Петренко и юрист Михаил Ильяшев провели незаконное заседание наблюдательного совета, где в отсутствие кворума назначили главой предприятия Александра Метелицу.

«Теневые нотариусы» Микитася тогда смогли внести соответствующие данные в Госреестр. Однако позже скандальное назначение было отменено министром юстиции Денисом Малюськой, созвавшим антирейдерскую комиссию.

Впрочем, несмотря на четкую позицию Минюста и обещания Малюськи не допустить захвата предприятия, неудавшиеся рейдеры снова ищут способы наложить лапу на «Киевметрострой». Сейчас они заняты поиском новых продажных нотариусов, говорят источники.