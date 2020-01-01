Окуеву застрелили из редкого для Украины автомата

Амина Окуева была застрелена из редкого для Украины оружия.

Ветеран АТО Амина Окуева была застрелена из редкого для Украины автомата. Об этом сообщил спикер МВД Украины Артем Шевченко у себя в Facebook.

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Экспертиза показала, что убийца сбросил чешский армейский автомат калибра 7,62*39 мм в 600 метрах от места расстрела Окуевой и ее мужа Адама Осмаева.

Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно. Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это - четкий признак заказного характера преступления. И для него были использованы бронебойные патроны для более смертельного поражения, - заявил Шевченко.

Он также добавил, что автомат Sa vz. 58 производился до 1984 года, а в 2000 был снят с вооружения.

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Также Шевченко добавил, что ДНК-профиль с автомата выделили сразу. Но по оперативным соображениям следствия Полиция Киевской области этот факт стоило держать в тайне.

Автомат из которого была убита Амина Окуева facebook.com/artem.shevchenko

Напомним, ранее в полиции заявили, что у них нет информации о большом долге Окуевой и Османова.

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