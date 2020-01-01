Банда наемников под видом ветеранов АТО похищала людей - Полиция

Банду возглавлял гражданин Российской Федерации.

Участники преступной группы похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Преступления они совершали под видом бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Правоохранители установили, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин РФ создал преступную группу, которая занималась вымогательством.



Участники преступной группы угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и вымагали 400 000 долларов США. В сентябре 2019, в Киеве, совершили еще одно похищение. У жетрвы требовали 15 000 евро.

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Следователи установили причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Таким образом преступники получили порядка 11 миллионов гривен.



Главное следственное управление Национальной полиции начало расследование в отношении 8 членов преступной группы. На данный момент глава преступной организации объявлен в международный розыск. Четверо других подозреваемых - в государственный. Еще трое членов группы уже задержаны.

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Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий преступников. Если Вы стали жертвой этих лиц, обращайтесь по телефону +38 (067) 672 06 27 или на 102





Напомним, жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов.

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