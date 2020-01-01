Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Банда наемников под видом ветеранов АТО похищала людей - Полиция

Комментариев: 0
Банду возглавлял гражданин Российской Федерации.
Полиция ликвидировала деятельность преступной группировки
Полиция ликвидировала деятельность преступной группировки
npu.gov.ua

Участники преступной группы похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Преступления они совершали под видом бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

Правоохранители установили, что ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин РФ создал преступную группу, которая занималась вымогательством.

Участники преступной группы угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и вымагали 400 000 долларов США. В сентябре 2019, в Киеве, совершили еще одно похищение. У жетрвы требовали 15 000 евро. 

Читай также: Окуеву застрелили из редкого для Украины автомата

Следователи установили причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Таким образом преступники получили порядка 11 миллионов гривен. 

Главное следственное управление Национальной полиции начало расследование в отношении 8 членов преступной группы. На данный момент глава преступной организации объявлен в международный розыск. Четверо других подозреваемых - в государственный. Еще трое членов группы уже задержаны.

Читай также: В Германии задержали чеченцев по подозрению в организации теракта

Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий преступников. Если Вы стали жертвой этих лиц, обращайтесь по телефону +38 (067) 672 06 27 или на 102


Напомним, жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: преступники, полиция, вымогатели, преступная группа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь