Месть на измену: В Запорожье жена закрутила на пенис мужу гайку
Жителю Запорожья сняли гайку с полового органа. Ее накрутила жена пострадавшего, чтобы отомстить за измену.
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Ролик нашумевшей операции опубликовал канал НТН.
Сообщается, что для спасения потерпевшего и его полового органа пришлось задействовать спецоборудование. Металлическую запчасть распиливали болгаркой, при этом операционное поле поливали водой, чтобы избежать ожогов.
Пациента уже готовили к операции и вспомнили о спасателях, что могут снять. Бригада выехала и с помощью спецоборудования прямо на операционном столе сняли эту гайку, - рассказал командир отделения коммунальной спасательной службы "Кобра" Александр Бриенко.
На данный момент состояние пациента стабильное. Врачи деталей пока не разглашают.
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Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.
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