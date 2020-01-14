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Месть за измену: В Запорожье жена закрутила на пенис мужу гайку

Комментариев: 3
Спасатели пришли на помощь неверному мужчине.
Мужчину пилили болгаркой
Мужчину пилили болгаркой
скриншот

Жителю Запорожья сняли гайку с полового органа. Ее накрутила жена пострадавшего, чтобы отомстить за измену.

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Ролик нашумевшей операции опубликовал канал НТН.

Сообщается, что для спасения потерпевшего и его полового органа пришлось задействовать спецоборудование. Металлическую запчасть распиливали болгаркой, при этом операционное поле поливали водой, чтобы избежать ожогов.

Пациента уже готовили к операции и вспомнили о спасателях, что могут снять. Бригада выехала и с помощью спецоборудования прямо на операционном столе сняли эту гайку, - рассказал командир отделения коммунальной спасательной службы “Кобра“ Александр Бриенко.

На данный момент состояние пациента стабильное. Врачи деталей пока не разглашают.

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Напомним, Кива в Раде общался с моделью и чесал свой половой орган. Пользователи подошли с юмором к комментированию инцидента с нардепом.

 

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Теги: пенис, гайка, операция, измена, муж
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Комментариев (3)
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realprimula    14.01.2020, 17:02
Оценка:  +1
realprimula
Надо же, какая у людей красочная и насыщенная жизнь )
Колишній-східняк    14.01.2020, 17:04
Оценка:  +22
Колишній-східняк
Это - для магнита на подбородке.
Колишній-східняк    14.01.2020, 16:58
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Акуенно важная новость а разделе Украина. ДБ.
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