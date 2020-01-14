Новая власть безответственная и некомпетентная - Герасимов

Сопредседатель фракции Европейская солидарность раскритиковал действующую власть и президента Зеленского.

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране вследствие ракетного удара стала первым серьезным кризисом в безопасности для новой власти, и он наглядно показала полную некомпетентность и безответственность Зеленского и его команды. Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

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“После тайного отдыха “президента Голобородько“ в Омане и трагедии в Иране говорить только о коммуникационном кризисе украинской власти - это неправда. Несправедливо по отношению к госпоже Мендель - она ​​оказалась единственной, кто в те дни выполнял свои обязанности. Сама крутила педали вашего велосипеда. Как могла“, - отметил Герасимов.

Так, Герасимов заявил, что это первый за 8 месяцев кризис с безопасностью новой власти. И в нем власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость.

Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации, - заявил нардеп.

Также он отметил, что некомпетентность этой власти особенно наглядна, если сравнить ее “позднее зажигание“ с молниеносной реакцией Президента Порошенко на MH17.

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Герасимов также отметил, что вероятно, в соответствии с директивами президента Зеленского чиновники до последнего скрывали истинную причину катастрофы, хотя она была известна практически сразу.

Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады (или Канадии, как считает Банковая), США, Великобритании, - сказал Герасимов.

Герасимов также озвучил те вопросы, которые имеются у общества относительно истинных причин тайной поездки Зеленского в Оман, которую пытались выдать за официальный визит.

Общество требует ясности и относительно Омана. По версии властей получается, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть нашего “великого лидера современности“. Но все умные люди понимают, что никакого официального визита не было. Была поездка в частных или других целях. И поэтому всех нас очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией. Очень похоже на тайные переговоры, - заявил Герасимов.

Напомним, ранее Порошенко с женой и дочкой заметили в элитном ресторане.

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