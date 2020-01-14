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У Зеленского не исключают, что лайнер МАУ сбили специально

Комментариев: 2
Следствию предстоит выяснить был ли ракетный удар по украинскому самолету ошибкой, или это было сделано специально.
Украинские власти не исключают, что лайнер МАУ сбили специально
Украинские власти не исключают, что лайнер МАУ сбили специально
Пресс-служба Президента

Украинские власти допускают, что военные Ирана могли намеренно сбить самолет Международных авиалиний Украины. Об этом журналистам Украинской Правды рассказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. 

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Помощник президента рассказал, что попадание ракеты по украинскому самолету было одной из основных версий с самого начала.

“Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом,“ - заявил Ермак.

Напомним, глава СНБО не исключил преднамеренной атаки на украинский Boeing МАУ.

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Теги: Крушение Боинга, Иран, Ермак, Тегеран, лайнер МАУ
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Комментариев (3)
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realprimula    14.01.2020, 16:58
Оценка:  -1
realprimula
А если с умыслом, то что тогда?
colavova    14.01.2020, 17:32
Оценка:  +19
colavova
xyйло повесят в Гааге
Lyonya-Space    14.01.2020, 18:02
Оценка:  0
Lyonya-Space
Тогда - Путин педар в 10-й степени?
А может и в бесконечности...
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