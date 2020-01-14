У Зеленского не исключают, что лайнер МАУ сбили специально

Следствию предстоит выяснить был ли ракетный удар по украинскому самолету ошибкой, или это было сделано специально.

Украинские власти допускают, что военные Ирана могли намеренно сбить самолет Международных авиалиний Украины. Об этом журналистам Украинской Правды рассказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Помощник президента рассказал, что попадание ракеты по украинскому самолету было одной из основных версий с самого начала.



“Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом,“ - заявил Ермак.



Напомним, глава СНБО не исключил преднамеренной атаки на украинский Boeing МАУ.

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