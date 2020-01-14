Суд над экс-беркутовцами: Прокурорам объявлен отвод

Судья поддержал сомнения в независимости прокуроров, добивавшихся освобождения обвиняемых для их передачи в ОРДЛО.

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Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. О таком решении объявил во вторник, 14 января, главный судья по этому делу Сергей Дячук, пишет hromadske.

В частности отвод получили новые прокуроры Александр Шевеленко, Денис Субботин и Марина Мазепина. Именно они ходатайствовали в Апелляционном суде о смягчении меры пресечения для экс-беркутовцев, чтобы те могли быть переданы в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря.

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Суд присяжных пришел к выводу, что есть сомнения в независимости этих прокуроров. В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Куцый, поскольку его не было на заседании.

Такое решение присутствующие в зале суда потерпевшие по делу встретили аплодисментами.

Ходатайство об отводе прокуроров подала представитель потерпевших Евгения Закревская. Основаниями для этого она назвала тот факт, что при рассмотрении апелляций новая группа прокуроров не выполняла свои процессуальные обязанности – не поддерживала государственное обвинение.

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При этом судья Дячук отдельно выразил возмущение действиями Генеральной прокуратуры (с 2 января – Офис Генерального прокурора), которая, по его словам, указывает органам судебной власти, как им следует действовать.

Следующее заседание в деле бывших беркутовцев суд назначил на 17 марта.

Напомним, сегодня продолжился суд над экс-беркутовцами: обвиняемые не явились. Перед Новым годом их освободили под личное обязательство и передали в ОРДЛО.

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