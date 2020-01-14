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У Зеленского рассказали, почему он не смог вернуться из Омана раньше

Комментариев: 3
Зеленский принял решение немедленно возвращаться в Киев, как только узнал о крушении лайнера МАУ.
Зеленский прервал визит в Иран, как только узнал о крушении лайнера МАУ
Зеленский прервал визит в Иран, как только узнал о крушении лайнера МАУ
Пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман, как только ему доложили о крушении самолета МАУ в Иране. Однако он не смог вылететь сразу же, из-за ограничения воздушного коридора в Омане. Об этом в комментарии Украинской Правде рассказал помощник президента Андрей Ермак. 

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"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - отметил Ермак.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы пассажирского лайнера МАУ в Иране.

Напомним, Медведчук рассказал, что на самолете из Омана в Москву летела семья его дочки.

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Теги: Оман, Зеленский, самолет, Ермак
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Комментариев (4)
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dron29    14.01.2020, 17:32
Оценка:  +19
dron29
Чего к бубочке пристали. Вам вон гужва.юа написал - Петя в ресторане, Вакарчук на пляже - вот где настоящие злодеи)
Путин-Xyйло    14.01.2020, 17:44
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Удивляет чтож ОПа об этом не трубит каждый день!
Letohradek    14.01.2020, 17:17
Оценка:  +17
Letohradek
Любопытно, кто и за какие заслуги выбрал эту брехливую крысу, для себя президентом?
Woodbrother    14.01.2020, 17:27
Оценка:  +18
Woodbrother
Выбрали за умение играть членом на рояле.
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