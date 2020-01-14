У Зеленского рассказали, почему он не смог вернуться из Омана раньше

Зеленский принял решение немедленно возвращаться в Киев, как только узнал о крушении лайнера МАУ.

Президент Владимир Зеленский прервал свой визит в Оман, как только ему доложили о крушении самолета МАУ в Иране. Однако он не смог вылететь сразу же, из-за ограничения воздушного коридора в Омане. Об этом в комментарии Украинской Правде рассказал помощник президента Андрей Ермак.

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"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - отметил Ермак.



Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы пассажирского лайнера МАУ в Иране.



Напомним, Медведчук рассказал, что на самолете из Омана в Москву летела семья его дочки.

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