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МИД Украины назвал безосновательными обвинения в антисемитизме

Комментариев: 3
Министерство иностранных дел считает обвинение Украины в антисемитизме лишенными оснований.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства евреев во время Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

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Так, министерстве заявили, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины, - говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков. 

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Напомним, ранее в Украине заметили снижение уровня антисемитизма.

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Теги: Украина, Израиль, Холокост, Антисемитизм
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Комментариев (3)
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BROKER666    14.01.2020, 17:55
Оценка:  +16
BROKER666
ипанутые маразматики - обвинять страну, в которой президент, его хозяин и всё правительство евреи, в антисемитизме - верх дыбилизма
Ira0956    14.01.2020, 17:29
Оценка:  -20
Ira0956
И вообще, евреев мы побили просто ради развлечения!
strelokc    14.01.2020, 17:37
Оценка:  +1
strelokc
Бачучи твою активність з певним родом реклами та насмішок, порекомендую тобі звернутись до психіатра... можливо згодяться до стаціонару покласти тебе. Краще надай відповідь на запитання, навіщо ссср створила штучний голодомор, та винищувала цілі країни?!!!
За ці дії рф, щось не дуже хоче відповідати
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