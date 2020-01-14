МИД Украины назвал безосновательными обвинения в антисемитизме

Министерство иностранных дел считает обвинение Украины в антисемитизме лишенными оснований.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства евреев во время Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Так, министерстве заявили, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины, - говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков.

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Напомним, ранее в Украине заметили снижение уровня антисемитизма.

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