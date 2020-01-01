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Украинский парламент принял постановление о катастрофе лайнера МАУ

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368 нардепов поддержали постановление №2726.
Место крушения лайнера МАУ в Иране
Место крушения лайнера МАУ в Иране
twitter.com/CGTNOfficial

14 января народные депутаты проголосовали за постановление о катастрофе лайнера Международных авиалиний Украины в Иране. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады. 

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В постановлении Верховной Рады говорится, что парламент ожидает официальные извинения Ирана за ракетный удар по украинскому лайнеру за и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран полностью признать свою ответственность.

“Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставления всякого возможного содействия их работе“, - говорится в постановлении

Напомним, у Зеленского не исключают, что лайнер МАУ сбили специально.

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Теги: Крушение Боинга, МАУ, Верховна Рада, постановление, Иран
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