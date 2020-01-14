Зарплата главы "Укрпочты" в два раза выше, чем у президента США

Смелянский получит 22 с половиной миллиона гривен до конца 2020 года.

До конца 2020 года глава “Укрпочты“ Игорь Смелянский получит почти 22, 5 миллиона гривен. Об этом на своей странице в Facebook написала секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ

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“Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством“.- написала Кущ.



До конца 2020 года Смелянский получит почти 22,5 миллиона гривен. Согласно текущему курсу НБУ сумма составит 951 000 долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая согласно данным Википадии, составляет 400 000 долларов в год.

Напомним, В Минкульте прокомментировали зарплаты в сотни тысяч.

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