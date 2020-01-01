Смертельный культ: На Черниговщине судили культистов-убийц

От проведения оккультных обрядов злоумышленники решили перейти к убийству с целью наживы.

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В Чернигове вынесен приговор в отношении двух лиц, которые убили семейную пару во время оккультного обряда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Коллегией судей Деснянского районного суда г. Чернигова 13 января 2020 года вынесен приговор, которым двое обвиняемых приговорены за двойное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору.

В суде доказано, что в течение апреля — июня 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супругов из г. Киев. Однако, во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни, — указано в сообщении.

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В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также такими, которые согласуются между собой и подтверждают совершение лицами инкриминируемого преступления.

Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине — 11 лет с конфискацией имущества. Согласно приговору суда обвиняемые содержаться под стражей до вступления судебного решения в законную силу, — добавили в прокуратуре.

Напомним, под Ровно 86-летний муж отрубил слепой жене руки и ноги. Мужчина задержан. Причины и обстоятельства преступления выясняют полицейские.

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