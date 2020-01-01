Убийство Окуевой: Подозреваемого арестовали без права залога

Игорь Редькин, которого следствие считает исполнителем убийства, подозревается еще в двух других убийствах.

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Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой, погибшей в октябре 2017 года. Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан (РФ). Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в IТ-компании.

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По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании “Caparol Украина“ Павла Зможного, в 2019 году – руководителя отдела рекламы КП “Киевский метрополитен“ Павла Миленького.

Однако, зимой прошлого года Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. На момент задержания по делу убийства Окуевои Редькин находился под личным обязательством.

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Одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено ​​неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата.

На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

Прокуратура просила взять под стражу Редькина, подчеркивая риск побега подозреваемого, уничтожения вещественных доказательств, давления на свидетелей и других вероятных причастных к преступлению.

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Адвокаты отмечали, что вина подзащитного не доказана, и кроме экспертизы ДНК ничего не указывает на его причастность, а само ДНК не доказывает факт совершения преступления.

Также адвокаты говорили о необоснованности рисков, наличии прочных социальных связей Редькина – жены и мамы на содержании. Защита отметила также, что в другом уголовном производстве подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что опровергает риск его побега.

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Сам подозреваемый отметил, что не понимает, почему его подозревают в этом преступлении, ведь он болеет артрозом и не может сгибать пальцы, а также имеет травмы плеч из-за спорта. Он проходил реабилитацию и не мог, по его словам, стрелять.

Также он отметил, что не помнит, где был 30 октября 2017, потому что у него забрали все телефоны:

Я не могу вспомнить, надо гаджеты смотреть. У меня все забрали. Это подозрение мне дали только два дня назад, я даже не успел прочитать, - заявил он.

В то же время в прокуратуре отметили, что проблемы со здоровьем у Редькина датированы в справках за 2019 и 2020 годы, но не 2017-й.

Напомним, сегодня стало известно, что Окуеву застрелили из редкого для Украины автомата. Экспертиза показала, что убийца использовал чешский армейский автомат калибра 7,62*39 мм.

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