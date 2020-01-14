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Опубликовано видео двойного ракетного удара по самолету МАУ

Комментариев: 2
Две ракеты были запущены из военной базы в Иране.
Момент запуска иранской ракеты
Момент запуска иранской ракеты
скриншот

СМИ показали видео двойного ракетного удара по самолету Международных авиалиний Украины со стороны военной базы Ирана. Видео было опубликовано на странице в Twitter у иранского журналиста Бенгама Голипура. 

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На видео запечатлен запуск и попадание двух ракет в украинский самолет.

Отметим, что ранее были опубликованы и другие видео ракетного удара. Однако именно сейчас четко виден момент попадания ракет в самолет.


Напомним, Украинский парламент принял постановление о катастрофе лайнера МАУ.

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Теги: МАУ, Иран, ракетный удар, крушение Боинга
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Комментариев (2)
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Ira0956    14.01.2020, 19:28
Оценка:  -18
Ira0956
Полмиллиона
Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тысяч жителей Украины, что почти в 2 раза больше показателей 2018 года
VB77    14.01.2020, 19:34
Оценка:  +1
VB77
Очищаемся!
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