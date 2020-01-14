Опубликовано видео двойного ракетного удара по самолету МАУ
Две ракеты были запущены из военной базы в Иране.
СМИ показали видео двойного ракетного удара по самолету Международных авиалиний Украины со стороны военной базы Ирана. Видео было опубликовано на странице в Twitter у иранского журналиста Бенгама Голипура.
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На видео запечатлен запуск и попадание двух ракет в украинский самолет.
Отметим, что ранее были опубликованы и другие видео ракетного удара. Однако именно сейчас четко виден момент попадания ракет в самолет.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
Напомним, Украинский парламент принял постановление о катастрофе лайнера МАУ.
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