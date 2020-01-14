В МИД ответили Израилю на осуждение чествования Бандеры

Украинские дипломаты заявили, что дискуссии о роли лидеров украинского национального движения должны проходить на уровне историков, а не политиков.

В МИД Украины ответили Израилю на заявление о националистах president.gov.ua

В МИД Украины заявили о важности восстановления справедливости в отношении тех, чью память оклеветала пропаганда СССР. Об этом говорится в ответе МИД Украины на заявление МИД Израиля относительно чествования в Украине идеологов Украинского национального движения. Соответствующий документ во вторник, 14 января, опубликовала пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций", - указано в сообщении.

В то же время в ведомстве подчеркнули важность восстановления исторической справедливости в отношении тех, кого несправедливо оклеветали в советские времена.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем оставаться важными направлениями государственной политики Украины", - говорится в документе.

В МИД также в очередной раз подчеркнули, что "цивилизованные нации должны исходить из принципа отдавания чести всем погибшим", а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов Украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией.

Позже МИД Украины ответил Польше и Израилю. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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