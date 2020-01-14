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Министр сравнил Трудовой закон с сексом до свадьбы

Комментариев: 2
Тимофей Милованов в новом законе о труде сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы.

Министр Тимофей Милованов, презентуя резонансный законопроект о Трудовом кодексе, сравнил отношения наемного работника и работодателя с сексом до свадьбы. Об этом он сообщил во время пресс-конференции во вторник, 14 января.

"Было бы хорошо запретить секс без брака, но что это даст? В Советском Союзе тоже говорили, что секса не было. А на самом деле секс был на каждом углу", - таким образом Милованов объяснил, что работодателю нельзя запретить уволить работника.

По его словам, "не каждый брак счастливый, запрещать разводы нельзя", намекая на быстрый процесс увольнения с рабочих мест. 

Отметим, по новому закону уволиться можно будет за 1 день. Милованов отметил, что теперь можно будет "свободно увольняться" и заявил, что этот вариант лучше, чем, например, практика, которой пользуются в Германии.

"В Германии нельзя увольнять секретарей, поэтому неугодных пересаживают к туалету и они сами увольняются через две недели. Вы что, хотите как в Германии?" - заявляет министр. 

Ранее Милованов сообщил, что легально работает половина украинцев, а остальные - "в тени" либо на заработках.

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Теги: Минэкономики, видео, трудовий кодекс, министр, трудоустройтсво молодежки, Трудовой кодекс, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    14.01.2020, 19:38
Оценка:  0
Люблю_Украину
"Вы что хотите как в Германии?" Да, чертов ублюдок, да! Именно так и хотим!
Путин-Xyйло    14.01.2020, 19:32
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Наплодила земля дятлов, а после из них "министров" наделали! Милованов - плод бракованного резинового изделия №2! Да и сам он - это самое изделие!
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