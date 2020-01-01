Полукилометровая трещина отделила заборы воинских частей от прибрежной зоны. Площадь сдвига составляет приблизительно пять гектаров.

В городе Очаков Николаевской области откололась и сдвинулась часть склона берега, в результате чего образовалась глубокая трещина. Об этом сообщает пресс-служба Очаковского городского совета.

Очевидцы сообщают, что оползень произошел в районе 15 батареи и артиллерийской военной части. Буквально за считанные дни почти полукилометровая трещина отделила заборы воинских частей от прибрежной зоны. Общая площадь сдвига составляет приблизительно пять гектаров.

Отмечается, что под угрозой оказалась хозяйственная деятельность и проживание людей. Соответствующую проблему рассмотрели депутаты на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия решила обратиться в компетентные органы для проведения обследования гидрогеологических условий оползневых и оползнеопасных территорий, профессиональной оценки последствий оползня и предоставления планировочных решений и рекомендаций. Эти работы должна выполнить проектная организация, которая имеет соответствующий квалификационный сертификат.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине откололась часть склона возле воинской части

Напомним, осенью под Одессой на побережье произошел оползень. Несколько тонн земли упали за несколько метров от багги с людьми. Такие оползни в Одесской области на побережье происходят регулярно. Местные об этом знают, а приезжих предупреждают, что такое может произойти в любой момент. Зачастую люди пренебрегают предупреждениями, отдыхают и загорают прямо под склонами.

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