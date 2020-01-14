Зарплата Милованова превысила 200 тысяч гривен

Премия министра экономики за декабрь составила 72 тысячи гривен. Оклад чиновника не дотягивает даже до 13 тысяч гривен.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил за декабрь 222,6 тыс. гривен, говорится в ответе ведомства на запрос Українських Новин.

Должностной оклад чиновника составил 12 952 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда – 12 953 гривны, премия за ноябрь 2019 года – 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года – 71 094 гривны, отпускные, командировочные – 44 222 гривны, индексация – 619 гривен.

Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен.

Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен.

Заместители министра получили от 199,1 тыс. до 315 тыс. гривен. Исполняющий обязанности государственного секретаря министерства – 172,5 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 288 772 гривны (в частности, премия за ноябрь в сумме 124 500 гривен, премия за декабрь – 106 857 гривен).

Отметим, Милованов сообщил 14 января, что ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низких заработных плат.

"Не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривень, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал министр.