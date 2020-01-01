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Бездомный сгорел заживо в Днепре: задержан виновник

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Бездомный загорелся не случайно, а из-за действий 26-летнего мужчины. Они вместе распивали настойку боярышника.
Полиция задержала 26-летнего мужчину
Полиция задержала 26-летнего мужчину
 
В Днепре полицейские задержали мужчину, который облил бездомного настойкой боярышника и поджег, пишет во вторник, 14 января, пресс-центр Нацполиции.
 
"Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который после совместного употребления спиртовой настойки боярышника облил потерпевшего спиртосодержащим веществом и поджег", - говорится в сообщении.
 
Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых бутылок спиртовой настойки боярышника. 
 
Задержанного допрашивают в Шевченковском отделении полиции Днепра.
 
Следователи переквалифицировали уголовное производство со статьи "несчастный случай" на "умышленное убийство". 
 
Напомниим, 13 января в Днепре на площади Героев Майдана загорелся бездомный мужчина и скончался от полученных ожогов. Сначала предполагалось, что это несчастный случай.
 
Ранее в Днепре восьмилетнего мальчика облили бензином и подожгли. Это сделали другие дети во время игры.

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Теги: Днепр, бездомные, поджег
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Источник: korrespondent.net

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