Бездомный сгорел заживо в Днепре: задержан виновник

Бездомный загорелся не случайно, а из-за действий 26-летнего мужчины. Они вместе распивали настойку боярышника.

В Днепре полицейские задержали мужчину, который облил бездомного настойкой боярышника и поджег, пишет во вторник, 14 января, пресс-центр Нацполиции.

"Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который после совместного употребления спиртовой настойки боярышника облил потерпевшего спиртосодержащим веществом и поджег", - говорится в сообщении.

Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых бутылок спиртовой настойки боярышника.

Задержанного допрашивают в Шевченковском отделении полиции Днепра.

Следователи переквалифицировали уголовное производство со статьи "несчастный случай" на "умышленное убийство".

Напомниим, 13 января в Днепре на площади Героев Майдана загорелся бездомный мужчина и скончался от полученных ожогов. Сначала предполагалось, что это несчастный случай.

Ранее в Днепре восьмилетнего мальчика облили бензином и подожгли. Это сделали другие дети во время игры.

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