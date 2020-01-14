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Посол рассказал, когда ждать военную помощь США

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В 2020 году общая помощь Украине от США составит $698 млн. Деньги начнут поступать уже в следующем месяце.
США вскоре начнут финансирование оборонной помощи Украине
США вскоре начнут финансирование оборонной помощи Украине
flickr.com

США начнут финансирование программы военной помощи Украине уже в феврале. При этом акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает во вторник, 14 января, Укринформ.

Отмечается, что речь идет об утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - отметил посол.

Ельченко уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

По словам Ельченко, в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украине в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд.

"Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа Айленд. "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена на переоснащение этих кораблей.

Ельченко также напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin. По словам посла, это важно, поскольку открывает Украине пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что ранее Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против РФ.

 

 

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Теги: США, Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине, Ельченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.01.2020, 21:55
Оценка:  -19
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА НЕРАБОВ С ВАШИНГТОНА ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ , ЧТОБЫ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ДОНБАССЕ НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ....
Гонта55    14.01.2020, 22:13
Оценка:  +18
Гонта55
Война в Донбасе прекратится тогда,когда вы,вшивые уберете свои лапти с этой земли.
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