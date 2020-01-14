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Названы сроки рассмотрения рынка земли

Комментариев: 3
Глава фракции Слуга народа предполагает, что рассмотрение рынка земли парламентом произойдет в феврале.
В общем закон могут рассматривать три месяца
В общем закон могут рассматривать три месяца
РБК-Україна
 
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спронозировал рассмотрение парламентом закона о рынке земли в феврале, пишет во вторник, 14 января, УНИАН.
 
По словам нардепа, в первую очередь Верховная Рада должна проголосовать за все законопроекты, которые сейчас актуальны, а дальше уже может начинать рассмотрение законопроекта о рынке земли. Рассмотрение может длиться до трех месяцев. 
 
На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может быть перенесено на лето, Арахамия отметил: 
 
"Я думаю, что где-то на середину февраля, что-то такое. Может, на конец февраля".
 
Напомним, 13 января Аграрный комитет Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. 
 
Ранее стало известно, какой максимальный лимит по гектарам в одни руки в рамках открытия рынка земли.
 

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Теги: Земля, Рада, законопроект, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Uldrih    14.01.2020, 22:22
Оценка:  +1
Uldrih
"Евреев надо рассматривать как нацию, но не как религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей нации. Собственность целых деревень грабится евреями, они восстановили крепостничество, они являются настоящими стаями воронов.
Uldrih    14.01.2020, 22:22
Оценка:  +1
Uldrih
Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного индивидуального еврея, но является сущностью всего этого народа. Они как гусеницы или саранча, которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям".
Uldrih    14.01.2020, 22:23
Оценка:  +1
Uldrih
Наполеон Бонапарт (император Франции, 1769 - 1821)
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