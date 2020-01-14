Названы сроки рассмотрения рынка земли

Глава фракции Слуга народа предполагает, что рассмотрение рынка земли парламентом произойдет в феврале.

В общем закон могут рассматривать три месяца РБК-Україна

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спронозировал рассмотрение парламентом закона о рынке земли в феврале, пишет во вторник, 14 января, УНИАН.

По словам нардепа, в первую очередь Верховная Рада должна проголосовать за все законопроекты, которые сейчас актуальны, а дальше уже может начинать рассмотрение законопроекта о рынке земли. Рассмотрение может длиться до трех месяцев.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может быть перенесено на лето, Арахамия отметил:

"Я думаю, что где-то на середину февраля, что-то такое. Может, на конец февраля".

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