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Зеленский договорился с Трюдо о совместной работе по МАУ

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Канадский премьер поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа специалистов его страны к месту трагедии.
Трюдо и Зеленский провели телефонный разговор
Трюдо и Зеленский провели телефонный разговор
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого они договорились о дальнейших совместных действиях по катастрофе МАУ,  пишет Офис президента.
 
Как сообщается, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Также он попросил содействия украинского президента в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.
 
Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.
 
"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - сказал он.
 
Еще Зеленский заявил, что готов помочь в доставке останков погибших канадцев на родину после завершения формальных процедур в Иране.
 
Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.
 
Зеленский и Трюдо выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.
 
Напомним, накануне Трюдо пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно скорее.
 
Отметим, что из 176 погибших, 63 были гражданами Канады.
 
Как известно, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Теги: авиакатастрофа, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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