Зеленский договорился с Трюдо о совместной работе по МАУ

Канадский премьер поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа специалистов его страны к месту трагедии.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого они договорились о дальнейших совместных действиях по катастрофе МАУ, пишет Офис президента.

Как сообщается, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Также он попросил содействия украинского президента в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - сказал он.

Еще Зеленский заявил, что готов помочь в доставке останков погибших канадцев на родину после завершения формальных процедур в Иране.

Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Зеленский и Трюдо выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

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