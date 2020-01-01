Зеленский договорился с Трюдо о совместной работе по МАУ
Канадский премьер поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа специалистов его страны к месту трагедии.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого они договорились о дальнейших совместных действиях по катастрофе МАУ, пишет Офис президента.
Как сообщается, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Также он попросил содействия украинского президента в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.
Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.
"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - сказал он.
Еще Зеленский заявил, что готов помочь в доставке останков погибших канадцев на родину после завершения формальных процедур в Иране.
Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.
Зеленский и Трюдо выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.
Напомним, накануне Трюдо пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно скорее.
Отметим, что из 176 погибших, 63 были гражданами Канады.
Как известно, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
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