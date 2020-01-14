Атака кипятком. Почему в Киеве рвет трубы

В столице Украины затопило один из самых больших торговых центров, машины проваливаются под асфальт, а улицы утопают в парах кипятка.

В Киеве снова прорвало трубу и затопило улицу. Уже привычная картина для столицы. Теперь под воду ушел торговый центр, семь человек госпитализировали. На следующий день вблизи района Шулявки произошла аналогичная коммунальная авария. Несколько месяцев назад из-за прорыва трубы на улице Шота Руставели под землю провалился автомобиль.

Что происходит в столице?

Прорыв за прорывом

13 января возле торгового центра Ocean Plaza прорвало тепломагистраль. В помещение торгового центра сразу хлынул кипяток. Магазины затопило, а людей экстренно эвакуировали.

Под землю провалилось маршрутное такси и троллейбус. Из-за прорыва трубы возле Лыбидской площади перекрыли транспортное движение. Люди получили ожоги, которые привели к ранам.

Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. Трубопровод был построен еще в 1987 году. К этой тепломагистрали были подключены около 3 тысяч потребителей.

Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии по статье о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий.

Утром, 14 января, вблизи района Шулявки произошла аналогичная коммунальная авария, ппрорвало теплосеть и улицу залило кипятком. Трубу с горячей водой прорвало возле гаражного кооператива Политехнического института неподалеку нового жилого комплекса Campus.

Будет рвать дальше

В Киеве 80% тепловых сетей уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в ремонте, заявил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин: "80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того, чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей".

По его словам, нормативный срок эксплуатации трубопровода 25 лет, но "все зависит от внешних факторов, от того, что влияет на определенный трубопровод".

Пелипишин отметил, что ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Но повиляло ли это на прорыв трубопровода - должна выяснить специальная комиссия.

"Сети доведены до ручки, износ — 80%. Поэтому разного рода ЧП, к сожалению, с каждым годом будет происходит все больше. Это — мина замедленного действия", — говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук. "Все идет к коллапсу. Мы в итоге просто забудем, что такое централизованное отопление и горячее водоснабжение", — считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Хуже всего, по мнению экспертов, обстоят дела в старых районах Киева с самой плотной застройкой, а это, прежде всего центр — Печерск, Подол и Шевченковский район. В зоне риска также Голосеево и Соломенка.

Хаотичная застройка

"Ситуация красноречиво показывает: сколько бы мы ни строили красивых торгово-развлекательных центров, больших "свечек" - жилых домов, сколько бы ни клали красивую плитку, - это не имеет смысла, если сети изношены, до них не дошли руки в начале строительства. И очень часто наши строители злоупотребляют этим", - считает экономический эксперт Светлана Кушнир.

Эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что при строительстве не учитываются особенности территорий: "Если встать так, что по правую руку будет ТЦ, то по левую будет озеро. Это значит, что в районе есть подземные источники. Когда эту громадину (Ocean Plaza) поставили, вряд ли кто-то думал о том, куда отводить эти воды. Просто бетоном все залили. Вот, скорее всего, оно и подмыло. Ускоренная коррозия привела к тому, что трубы вышли из строя быстрее, чем в Советском союзе планировали. А понятно, что гарантийный срок мог быть дольше".

Рано или поздно вопрос с сетями придется решать кардинально. Хотя, советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец утверждает, что в течении последних суток с похожей ситуацией, как в Ocean Plaza, столкнулся Нью-Йорк, который так же был подтоплен из-за порыва водопровода.

“Никто не застрахован от таких проишествий”, - говорят власти. Так что ждем, где прорвет в следующий раз.