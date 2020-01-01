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Зеленский узаконил лечение украинцев в Феофании

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За три месяца будут приняты меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения.
Указ вступит в силу 15 января
Указ вступит в силу 15 января
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский подписал указ Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей Феофания Государственного управления делами, говорится на сайте главы государства.
 
В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей Феофания Государственного управления делами".
 
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
 
Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который стал базовым для медицинской реформы.
 
В июне 2019 года бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что через Верховную Раду пытаются протащить законопроекты, которые должны вывести учреждения Национальной академии медицинских наук Украины и больницу Феофания за скобки медицинской реформы, сняв требование к ним заключить договоры с Национальной службой здоровья в рамках Программы медицинских гарантий.
 
В июле Супрун сообщила, что законопроект, с помощью которого хотели оставить Феофанию и учреждения НАМНУ без доступа для всех украинцев, был провален.
 
Напомним, 20 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о безотлагательных мероприятиях в сфере здравоохранения. 

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Теги: законы, больницы, клиника, Верховная Рада, Феофания
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Источник: korrespondent.net

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