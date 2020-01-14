Гончарук пояснил высокие зарплаты министров

Премьер считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров, о которых накануне написали многие украинские СМИ, о чем стало известно в Telegram-канале главы правительства.

По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен зарплаты, в то время когда доход от теневых схем составлял миллионы долларов. Новое правительство намерено работать прозрачно, для чего чиновникам необходимо получать достойную оплату труда, считает глава Кабмина.

"Это - неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - говорится в пресс-службе Гончарука.

Также премьер попросил не "спекулировать цифрами", а разобраться до конца.

"В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями", - заявил он.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно", - подытожил Гончарук.

Еще сообщалось, что Кабмин сравнил украинские зарплаты с зарплатами в Польше, Чехии и Латвии.

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