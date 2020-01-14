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Гончарук пояснил высокие зарплаты министров

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Премьер считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать.
Премьер просит не спекулировать на цифрах
Премьер просит не спекулировать на цифрах
facebook.com/PMHoncharuk
 
Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты некоторых министров, о которых накануне написали многие украинские СМИ, о чем стало известно в Telegram-канале главы правительства.
 
По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен зарплаты, в то время когда доход от теневых схем составлял миллионы долларов. Новое правительство намерено работать прозрачно, для чего чиновникам необходимо получать достойную оплату труда, считает глава Кабмина.
 
"Это - неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - говорится в пресс-службе Гончарука.
 
Также премьер попросил не "спекулировать цифрами", а разобраться до конца.
 
"В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета Министров предоставят детализацию с пояснениями", - заявил он.
 
"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления - только так власть будет работать эффективно", - подытожил Гончарук.
 
Напомним, 14 января СМИ написали о зарплата министра экономики Тимофея Милованова, которая составила более 200 тыс гривен.
 
Еще сообщалось, что Кабмин сравнил украинские зарплаты с зарплатами в Польше, Чехии и Латвии.

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Теги: зарплаты, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    15.01.2020, 00:06
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
"партия" зе?лЁнского строит в Украине рай для отдельно взятой партии.
Или уже построила?
Путин-Xyйло    14.01.2020, 23:32
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Высокие зарплаты не гарантия отсутствия у чиновников соблазна воровать! Просто воровать будут по крупному, не размениваясь по мелочам!
SerG-333    14.01.2020, 23:21
Оценка:  +3
SerG-333
А когда же Народ будет Получать Достойную Зарплату???
Короче Нас Сделали.
Путин-Xyйло    14.01.2020, 23:29
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Нас Сделали?
Об этом еще летом на баннерах сообщили!
C!    14.01.2020, 23:41
Оценка:  +16
C!
Вас сделали, это точно)
Путин-Xyйло    15.01.2020, 00:04
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
изЕ!бератели проголосовали", - оставайтесь на линии, Ваш звонок очень "важен"для "слуг_народа"(НИЦ): (
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